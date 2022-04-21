Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye yetişti.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye yetişti.

Edinilen bilgiye göre, eski Erdek yolu Çelebi Liman karşısında bir ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bandırma itfaiye Grup Amirliği ekipleri ağaçta mahsur kalan kediyi ağaçtan indirilip doğal ortamına saldı. Vatandaşlar çalışmalarından dolayı itfaiye erlerine teşekkür ettiler. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, İtfaiye, Çelebi, 3. Sayfa, Haberler

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