Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

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Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman'da, ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

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Adıyaman'da, ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi Sümer Park içerisinde bulunan bir ağaca çıkan ve geri inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kedi, bulunduğu yerden indirilerek kurtarıldı. Her hangi bir yarası bulunmayan kedi, içirilen su sonrası serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İtfaiye kedi 3. Sayfa Haberler

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