Samsun'da uçuş yaptığı sırada ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçüsünü itfaiye ekipleri kurtardı. Paraşütçünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Ağaçta asılı kalan paraşütçüyü itfaiye kurtardı

SAMSUN - Samsun'da uçuş yaptığı sırada ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçüsünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tepeden yamaç paraşütü ile atlayan Mustafa Demir, kuvvetli rüzgar ile birlikte ağaçlık alana doğru savruldu. İniş yapmayı başaramayan paraşütçü, ağaca takıldı. Paraşütçünün ağaçta asılı kaldığını gören çevre sakinleri durumu 112'ye bildirdi.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri, 1 saatlik bir uğraşın ardından paraşütçüyü mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı. Kurtarılan paraşütçünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.