Üye Girişi
Haberler

Ağaçlık alanda kadın cesedi bulundu! Olay ne, nerede oldu? Cesedin kimliği belirlendi mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olay ne, nerede oldu? Cesedin kimliği belirlendi mi? Esenyurt'ta ağaçlık alanda vücudunda darp izleri olan kadın cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta ağaçlık alanda vücudunda darp izleri olan kadın cesedi bulundu. Ağaçlık alanda kadın cesedi bulundu! Olay ne, nerede oldu? Cesedin kimliği belirlendi mi?

OLAY NE?

Esenyurt Süleymaniye mahallesi ağaçlık alanda bir kişi kadın cesedi gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, sağlık ekipleri kadının vücudunda darp izlerine rastladı. Ağaçlık alanda olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ağaçlık alanda kadın cesedi bulundu! Olay ne, nerede oldu? Cesedin kimliği belirlendi mi?

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Esenyurt Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 Bu görüntüler bir filme ait değil! Plajdaki insanların üzerine aynı anda onlarca füze yağdı

Bu görüntüler bir filme ait değil! Plajdaki insanların üzerine aynı anda onlarca füze yağdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title