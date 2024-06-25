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Ağaçlık alanda kadın cesedi bulundu

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Esenyurt'ta ağaçlık alanda vücudunda darp izleri olan kadın cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağaçlık alanda kadın cesedi bulundu

İSTANBUL - Esenyurt'ta ağaçlık alanda vücudunda darp izleri olan kadın cesedi bulundu.

Esenyurt Süleymaniye mahallesi ağaçlık alanda bir kişi kadın cesedi gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, sağlık ekipleri kadının vücudunda darp izlerine rastladı. Ağaçlık alanda olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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