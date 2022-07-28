Ağaçları yerinden söken kamyonet yan yattı: 2 kişi yaralandı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hem ağaçları hem kamyonu devirdi

Bariyerlere çarpan kamyonet yan yattı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere sonra ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan kamyonet otoyolda sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06: 00 sıralarında Merkez Osmangazi İlçesi Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Bursa Mudanya Yolu istikametine seyir halinde olan Orhan Tosun yönetimindeki 06 CED 88 plakalı kamyonet, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yol kenarında bulunan bariyerlere ve ağaçlara çarpan kamyonet yan yatarak sürüklendi. Kamyonette bulunan Orhan Tosun ve Ali Bolat yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yarılılar ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.