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Ağaçlara çarpan otomobil takla atarak durabildi, sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu

Ağaçlara çarpan otomobil takla atarak durabildi, sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaçlara çarparak takla attı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaçlara çarparak takla attı. Kazada sürücü otomobilden yara alamadan çıktı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Resul K. idaresindeki 34 HN 5423 plakalı otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki ağaçlara çarparak takla attı. Kazada, Mehmet Resul K. kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin desteği ile araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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