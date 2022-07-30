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Ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu, hortumu bırakmadan kaçtı

Ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu, hortumu bırakmadan kaçtı

Sivas'ta bir market çalışanının devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sivas'ta bir market çalışanının devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Sivas kent merkezi Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde gerçekleşti. Yoldan çıkan bir otomobil cadde üzerindeki çöp konteynerine çarptı. Savrulan konteyner bir ağacın devrilmesine neden oldu. Kazaya şahitlik eden market çalışanı devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaçarken elindeki hortumu bırakmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olaya değerlendiren Osman Durak, "Geçen gün burada çalışırken bir kaza sesi duyduk. Hemen kapıya çıktık, burada iki araç kaza yapmış. Kazada savrulan araçlardan bir tanesi de öp konteynerine çarpmış. Marketin güvenlik kamerasından görüntüleri izlediğimizde kapının önünü sulayan arkadaş elindeki hortumu bırakmadan kaçmış" şeklinde konuştu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas 3. Sayfa Haberler

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