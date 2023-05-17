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Ağaca çıkan yılan paniğe neden oldu

Ağaca çıkan yılan paniğe neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Çorum'un Sungurlu ilçesinde site bahçesinde ağaca çıkan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde site bahçesinde ağaca çıkan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kardelen Sitesi parkında bulunan bir ağaca çıkan yılanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler, 10 dakika çalışmanın ardından yılanı yakalamayı başardı. Site sakinleri yılanı yakalayan itfaiye ekibine teşekkür etti. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu İtfaiye Çorum 3. Sayfa Haberler

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