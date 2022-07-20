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Ağaca çarpan otomobil, toprak zemine girerek durabildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağaca çarpan otomobil, toprak zemine girerek durabildi

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı.

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Toprak zemine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gölcük ilçesi İpek Yalı Mahallesi Kervansaray Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 AJH 783 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde ağaca çarptı. Ağacı deviren otomobil toprak zemine girerek durabildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri tarafından hafif yaralanan otomobil sürücüsü Ü.D ayakta tedavi edildi.

Kazaya tanık olan Murat Sinan Pala, "Burada oturuyorum. Her sene burada kaza oluyor. Yol üzerine set yapılması gerekiyor. Araç süratli geliyordu, frene basınca kontrolden çıktı. Ağaca çarptı, ondan sonra durabildi" diye konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kervansaray Kocaeli Gölcük 3. Sayfa Haberler

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