Ağaca çarpan kamyonetteki yolcu hayatını kaybetti

Samsun'da kamyonetin ağaca çarptığı kazada ağır yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 13 gün önce saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Trabzon'a giden Sezgin Kuşku idaresindeki 35 LBC 88 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü Sezgin Kuşku ile Mehmet Kılınç (45) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa Kılınç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Kılınç'ın cenazesinin İzmir'e gönderileceği öğrenildi. - SAMSUN