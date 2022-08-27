Ağaca çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Ağaca çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı Tekirdağ Çorlu'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı panelvan minibüs kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Ağaca çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı panelvan minibüs kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Kaza, Çobançeşme Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı mevkiinde meydana geldi. Rumeli Mahallesi istikametine seyreden T.V. idaresindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarptı. Kazada yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde, sürücü T.V.'nin sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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