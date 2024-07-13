Üye Girişi
Haberler

Ağaç, Park Halindeki Otomobile Zarar Verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrilerek zarar verdi. Kurtların kemirdiği ağacın devrildiği anda oradan geçen kimsenin olmaması ise sevindirdi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrilerek zarar verdi. Kurtların kemirdiği ağacın devrildiği anda oradan gecen kimsenin olmaması ise sevindirdi.

Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda bulunan bir ağaç aniden büyük bir gürültüyle caddeye devrildi. Devrilen ağacın altında kalan bir otomobil ise zarar gördü. Ağacın kökünün kurtlar tarafından kemirilip çoğu bölümünün çürümesinden dolayı devrildiği öğrenilirken, devrilen ağacın kökünün çevresindeki kurtları görenler hayretler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafik akışına kapatırken, itfaiye ekipleri ise devrilen ağacı kesip otomobili kurtardı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, olayda yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İncirliova Aydın 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title