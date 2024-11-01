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Ağaç Kesme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Ağaç Kesme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, nitelikte emval veren ağaç kesme suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan E.B. jandarma tarafından yakalandı. Şahıs, Dinar ilçesi Yeşilçat köyünde gözaltına alındı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da nitelikte emval veren ağaç kesme suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı. Yapılan incelemede E.B., isimli şahsı nitelikte emval (para ile alınabilen her şey) veren ağaç kesme suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesi Yeşilçat köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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