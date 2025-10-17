Haberler

Ağaç Kesimi Sırasında Yaralanma: Kazım İçköprü Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, fındık bahçesindeki bir ağacı kesen vatandaş, ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak yaralandı.

Çatalövez Mahallesi'nde fındık bahçesindeki ağacı kesmek isteyen Kazım İçköprü, ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. İçköprü'nün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
