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Ağaç işyerinin üzerine düştü

3. Sayfa Haberleri

Ağaç işyerinin üzerine düştü

Adıyaman'da rüzgar nedeniyle bir ağacın dalları iş yerinin üzerine düştü.

Adıyaman'da rüzgar nedeniyle bir ağacın dalları iş yerinin üzerine düştü.

Olay, Kap Cami Mahallesi Ulu Cami karşısında meydana geldi. Önceki akşam etkili olan rüzgar, cadde üzerinde bulunan ağacın gövdesinden dalı ayırdı. Gövdeden kopan dal işyerinin çatısının üzerine düştü.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kopan dalı parçalayarak çatıdan indirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Cami 3. Sayfa Haberler

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