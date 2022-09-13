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Ağaç altında sıkışan vatandaşın imdadına ekipler yetişti

3. Sayfa Haberleri

Ağaç altında sıkışan vatandaşın imdadına ekipler yetişti

Zonguldak'ta ağacın altında sıkışan vatandaşın imdadına ekipler yetişti.

Zonguldak'ta ağacın altında sıkışan vatandaşın imdadına ekipler yetişti. Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kozlu ilçesi Balçıklı köyü Namazlık mevkisinde yaşandı. Kesim yapıldığı esnada ağaç altında kalan bir vatandaş, Jandarma, asayiş ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu sıkıştığı ağacın altından kurtarılan talihsiz adam Bülent Ecevit Üniversite Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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