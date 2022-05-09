Ağabeyinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada yaralanmıştı, yine bir bıçaklı kavgada ağır yaralandı

GİRESUN (İHA) - Giresun'da 2014 yılında ağabeyi Abdullah Serdaroğlu'nun hayatını kaybettiği bıçaklı kavgadan yaralı olarak kurtulan Tayfun Serdaroğlu önceki gece yaşanan yine bir bıçaklı kavgada ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kameralarına ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Tayfun Serdaroğlu beraberinde bulunan kız arkadaşları B.S. ve A.A. ile Giresun il merkezindeki Gazi Caddesi'nde yürürken, karşılaştıkları Y.C.G. ile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.C.G, üzerindeki bıçakla Tayfun Serdaroğlu ile beraberinde bulunan B.S. ve A.A.'yı yaraladı. Yaralılardan Tayfun Serdaroğlu'nun kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. B.S. ve A.A.'nın ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan bıçaklı kavgada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Tayfun Serdaroğlu 2014 yılında agabeyi Abdullah Serdaroğlu'nun hayatını kaybettiği bıçaklı kavgadan yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı.

Olay 2014 yılında Gedikkaya Mahallesinde yol verme yüzünden çıkan bıçaklı kavga sonucu kardeşler Abdullah Serdaroğlu ve Tayfun Serdaroğlu O.Ö. tarafından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan kardeşlerden Özel Giresun Ada Hastanesine kaldırılan Abdullah Serdaroğlu hayatını kaybetmiş, kardeşi Tayfun Serdaroğlu ise kurtarılmıştı. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa