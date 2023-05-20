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Ağabeyini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Ağabeyini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Rize Merkez'e bağlı Akarsu köyünde arazi anlaşmazlığından bir şahıs ağabeyini kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Rize Merkez'e bağlı Akarsu köyünde arazi anlaşmazlığından bir şahıs ağabeyini kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün Akarsu köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cuma namazından çıkan M.Ç. aralarında arazi yüzünden husumetli olduğu ağabeyi Mustafa Çelik ile tartışmaya başladı. Tartışma gittikçe büyüyünce M.Ç. ağabeyini kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Çelik'i gören vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağabeyi tarafından bıçaklanan Mustafa Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından abisini öldüren M.Ç. ise jandarma ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Çelik Rize Merkez 3. Sayfa Haberler

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