Ağabeyi Tarafından Öldürülen Barış Kol ile Kanserden Vefat Eden Babası Toprağa Verildi

Ağabeyi Tarafından Öldürülen Barış Kol ile Kanserden Vefat Eden Babası Toprağa Verildi
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Ağabeyi Tarafından Öldürülen Barış Kol ile Kanserden Vefat Eden Babası Toprağa Verildi
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Samsun'da berber dükkanında ağabeyi tarafından bıçaklanan Barış Kol, ardından aynı gün babası Hüseyin Kol ile birlikte toprağa verildi. Babası cezaevindeyken kanserden hayatını kaybetti.

Samsun'da berber dükkanında ağabeyi tarafından öldürülen Barış Kol(43) ile kanserden hayatını kaybeden babası Hüseyin Kol (65) ile birlikte toprağa verildi.

27 Mayıs Salı günü İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berberde meydana gelen olayda tıraş olan Barış Kol (43), ağabeyi Ahmet Kol'un (46) silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Kardeşlerin babaları Hüseyin Kol da cezaevinde bulunduğu sırada kanser hastalığı dolayısıyla kaldırıldığı özel bir hastanede vefat etti.

Baba-oğlun cenazesi Büyük Cami'ye getirildi. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenazeler Hasköy Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Kol ailesi ve yakınları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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