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Ağabey katili şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı

Ağabey katili şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı
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Gaziantep'te kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada ağabeyini öldüren şahıs ve zanlıya yardım ve yataklık eden 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada ağabeyini öldüren şahıs ve zanlıya yardım ve yataklık eden 4 şüpheli yakalandı.

Olay, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre arazi anlaşmazlığı sebebiyle anlaşmazlık yaşayan U.B. ile ağabeyi Ş.B. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. U.B. isimli şahıs kavga sırasında cebinden çıkardığı bıçakla ağabeyi Ş.B.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ş.B.'yi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ş.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli şahıs yakalandı

Olay sonrası kaçarak izini kaybettiren U.B., Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda Şehitkamil ilçesinde bulunan akrabası C.A.'nın evinde yakalandı. Diğer yandan şüphelinin kaçmasına, saklanmasına yardım ve yataklık eden C.A., Ş.A., S.B. ve M.A. da yakalanarak gözaltına alındı. Olayın şüphelisi U.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüphelinin kaçmasına yardım eden C.A., Ş.A., S.B. ve M.A. ise "Suçluyu Kayırma" suçu kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep Jandarma Güvenlik 3-sayfa

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