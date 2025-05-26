Ağabey-Kardeş Yer Kavgasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Ağabey-Kardeş Yer Kavgasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Ağabey-Kardeş Yer Kavgasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yer meselesi yüzünden çıkan tartışmada ağabey F.K., kardeşi İ.K.'yi tüfekle vurdu. Olay sonrası kardeş hastaneye kaldırılırken, ağabey kaçtı.

Ağabey ile kardeşin yer kavgasında kan aktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer meselesi sebebiyle ağabey kardeş arasında çıkan tartışmada kan aktı. Ağabey, tüfekle vurduğu kardeşini ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İ.K. ile F.K. isimli iki kardeş arasında yer meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle F.K., tüfekle kardeşi İ.K'ye ateş açtı. İ.K. kanlar içinde yerde kalırken, F.K. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.K'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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