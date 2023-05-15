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Afyonspor yarın kendi evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak

Afyonspor yarın kendi evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak

3. Sayfa Haberleri

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yarın kendi evinde Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yarın kendi evinde Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Mor beyazlı ekip ligin 37.'nci haftasında Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam ediyor. Afyonspor 47 puan ile ligde 9.'ncu sırada bulunurken, rakibi Şanlıurfaspor ise 69 puan ile lider Çorum FK'nın en yakın takipçisi olarak 2.'nci sırada yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye Futbol Federasyonu Şanlıurfaspor Spor 3. Sayfa Haberler

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