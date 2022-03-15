Afyonspor, Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonspor, Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Afyonspor, Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Mor beyazlı ekip ligin 30. hafta maçında deplasmanda Ergene Velimeşe Spor ile 20 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarına Teknik Direktör Bahaddin Gümüş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan idman ardından düz koşu ve çift kale maçla devam etti. Afyonspor 50 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Afyonspor, Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Futbol Federasyonu, Pazar, Mart, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title