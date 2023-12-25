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Afyonkarahisarlı şehit yarın toprağa verilecek

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Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın yarın memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanapaşa ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın yarın memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanapaşa ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın naşı saat 17.10'da Şırnak'tan hava yoluyla Afyonkarahisar'a getirilecek, saat 18.30'da Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında karşılanacaktır. Şehidimiz 26 Aralık Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır.

Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Teğmen Piyade Irak Terör 3.Sayfa Haberler

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