Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü, Kırtasiyelerde Denetim Yaptı

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kırtasiyelerde denetim yaptı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Ticaret Bakanlığı tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke çapında denetimler düzenliyor. Tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla Afyonkarahisar'da denetimler sıklaştı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimlerini sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR