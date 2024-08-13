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Afyonkarahisar Şuhut'ta Samanlık Yangını: Hayvanlar Kurtarıldı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde samanlıktaki ampulün patlaması sonucu çıkan yangında 150'ye yakın saman balyası yanarken, içeride bulunan küçükbaş hayvanlar köylüler tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde samanlıktaki ampulün patlaması sonrası çıkan yangında 150'ye yakın saman balyası yanarken, olayda içeride bulunan küçükbaş hayvanlar ise köylüler tarafından kurtarıldı.

Şuhut ilçesine bağlı Efe Köyünde Harun Bakır'a ait içerisinde hayvanların ve saman balyalarının bulunduğu samanlıkta ampulün patlaması sonrası yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri durumu İtfaiye ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yangına müdahaleyi gerçekleştirdi. Köy sakinlerini de seferber olduğu yangında yüzlerce samanlık balyasının yanarak heder olduğu, içeride mahsur kalan hayvanların ise teker teker tahliye edildiği öğrenildi.

Şuhut itfaiye amirliği ekiplerinin canpare çalışmaları ile yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şuhut 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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