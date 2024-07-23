Afyonkarahisar Şuhut'ta Orman Yangını

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ot ve çalıların bulunduğu alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlerin orman alana sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.

Yangın, öğle saatlerinde Şuhut ilçesine bağlı Koçyatağı köyündeki dağlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında ot ve çalıların tutuşması ile alevler bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler arazözler ile müdahaleye başladı. Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor. - AFYONKARAHİSAR