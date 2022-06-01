Afyonkarahisar polisinden dev 'makaron' operasyonu - Haberler

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Afyonkarahisar polisinden dev 'makaron' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Afyonkarahisar polisinden dev 'makaron' operasyonu

Afyonkarahisar polisi son yılların en büyük doldurulmuş makaron operasyonlarından birine imza atarken, durdurlan bir tırda 6 milyon 800 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Afyonkarahisar polisi son yılların en büyük doldurulmuş makaron operasyonlarından birine imza atarken, durdurlan bir tırda 6 milyon 800 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri kent girişinde yapıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Kıbrıs plakalı bir tır duruldu. Tır ve dorsesinde arama yapan ekipler kolilerin içerisinde 6 milyon 800 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Olayın ardından araç sürücüsü S.Y. (38) gözaltına alındı.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Öte yandan, makaronların koliler içerisinde ele geçirilmesi ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstihbarat Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Karahisar Kıbrıs 3. Sayfa Haberler

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