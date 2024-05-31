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Afyonkarahisar İscehisar'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak tütün, elektronik sigara likiti ve puro ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 işyeri ve 1 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada ise birçok kaçak ürün ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar'ın ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak tütün, elektronik sigara likiti ve puro ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İscehisar'da 2 işyeri ve 1 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 154 bin 200 adet boş makaron, 15 bin 260 adet doldurulmuş makaron, 79 kilogram kıyılmış tütün 49 kilogram nargile tütünü 60 paket sigara, 24 adet puro, 17 adet elektronik sigara likiti, ele geçirildi. M.D., V.A., isimli şahıslara adli işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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