Afyonkarahisar İscehisar'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

Afyonkarahisar'ın İscehisar'ın ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak tütün, elektronik sigara likiti ve puro ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İscehisar'da 2 işyeri ve 1 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 154 bin 200 adet boş makaron, 15 bin 260 adet doldurulmuş makaron, 79 kilogram kıyılmış tütün 49 kilogram nargile tütünü 60 paket sigara, 24 adet puro, 17 adet elektronik sigara likiti, ele geçirildi. M.D., V.A., isimli şahıslara adli işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR