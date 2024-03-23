Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kaza: Bir kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Organize Kavşağı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki sürücü H.H.D.'nin sevk ve idaresindeki 03 SC 423 plakalı araç ile Afyonkarahisar istikametinden Şuhut istikametine seyir halinde iken, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR