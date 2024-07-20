Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 8 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ö.A. (51) idaresindeki 35 AOF 917 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Emirin köyü yakınlarında şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan E.A. (48), F.A. (23), N.K. (25), A.A. (16), B.A. (9), A.K. (7) ve D.K. (6) yaralandı.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazan'ın ardından Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR