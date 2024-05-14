Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı köyde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde U.D., isimli şahsın basit yaralama ve silahla tehdit suçlarından 2 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından jandarma ekipleri tarafından Emirdağ ilçesi, Eşrefli köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR