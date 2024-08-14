Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı İçkili Eğlence Yerlerini Denetliyor
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, içkili eğlence yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Sorumluluk alanında faaliyet gösteren içkili eğlence yerlerinin kapanış saatlerine uymasını kontrol eden jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için görevlerini yerine getiriyor.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içkili eğlence yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında faaliyet gösteren içkili eğlence yerlerini ve bu yerlerin kapanış saatlerine uymasını kontrol etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız" denildi. - AFYONKARAHİSAR