Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 3 yıl 20 gün hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesince hakkında görevi yaptırmamak için direnmek, hakaret ve alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçlarından toplamda 3 ayrı suç kaydı ile 3 yıl 20 gün hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs Başmakçı ilçesi, Çığrı köyünde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR