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Afyonkarahisar İhsaniye'de Tarlaya Devrilen Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada, tarlaya devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 AND 007 plakalı otomobil sürücüsü M.A.I, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada otomobilde bulunan M.A.I. ve N.Y., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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