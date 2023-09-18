Afyonkarahisar İhsaniye'de çıkan kavgada bir çocuk silahla yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.K. adlı genç, tabancayla M.C.K. ve U.T'ye ateş açtı. Olayda yaralanan M.C.K. hastaneye kaldırıldı. S.K. ve babası N.K. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan kavgada, bir çocuk silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaylabağı beldesinde, S.K. (17), U.T. (23) ve M.C.K (14) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, S.K, babası N.K'yi olay yerine getirdi.

S.K. tabancayla M.C.K. ve U.T'ye ateş etti.

Olayda yaralanan M.C.K, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

S.K. ve babası N.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.