Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı

Bakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı
Donald Trump: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri

Donald Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Saygı duyduğum biri
Rize'de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

2 görevli öldürüldü! PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı
Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi

Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi

Afyonkarahisar Hastanesinde Silahlı Tartışma: Bir Ölü, Bir Yaralı

Afyonkarahisar Hastanesinde Silahlı Tartışma: Bir Ölü, Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bir kadınla tartışan Mustafa A. isimli şahıs, kadını silahla vurarak öldürdü, ardından kendine ateş etti. Hastanede gerçekleşen olayda, Derya Kozak hayatını kaybetti, Mustafa A. ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da bir hastanede tartıştığı kadını silahla öldüren şahıs, ardından kendini vurarak ağır yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. (51) isimli şahıs, hastanedeki koridorda kantinde çalışan Derya Kozak (37) isimli kadınla tartıştı. Ardından şahıs, yanında getirdiği tabancayla kadına ateş açtı. Mustafa A., daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Olay sonrası Kozak ve tetiği çeken Mustafa A. ağır yaralanırken, ikisi de hastanede ameliyata alındı. Kozak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Mustafa A. ise yoğun bakıma alındı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler hastane içerisinde olayın gerçekleştiği yerde detaylı bir inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, polis silahın hastaneye nasıl sokulduğu konusunda ise detaylı araştırma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper Lig'e geri dönüyor
img

'Şakir Paşa Ailesi' köşkünü küle çeviren yangının nedeni belli oldu!
img

2 görevli öldürüldü! PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’ı alarma geçirdi

Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı alarma geçirdi: Türkler meydan okuyor
Herkesi şaşırtan transfer duyurusu: Başka futbolcuyu imza attırıp Uğurcan Çakır'ı kullandılar

Başka futbolcuya imza attırıp Uğurcan'ı kullandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Son Dakika Haberleri

Selim Okumuş kimdir? PTT Müdür Vekili Selim Okumuş kimdir, neden öldü? Rize PTT saldırı anı VİDEOSU var mı? TRT Spor canlı izle! SPORTING LIZBON PORTO maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Rize'de 2 PTT çalışanını öldüren adam kim, PTT çalışanlarını neden öldürdü? Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman? Timuçin Cengizhan mı? Cengiz Han asıl adı Timuçin mi? 8 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 8 Ocak Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Salı günü hangi diziler var? 6 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler ESHOT yarın grevde mi 8 Ocak Çarşamba? İzmir'de yarın otobüsler çalışıyor mu? Sivasspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.