Afyonkarahisar ekibi anne ve bebeğini enkazdan sağ kurtardı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Afyonkarahisar ekipleri anne ve bebeğini enkaz altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Afyonkarahisar ekipleri anne ve bebeğini enkaz altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Afyonkarahisar'dan dün deprem bölgesine ulaşan Afyonkarahisar itfaiye ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler dün akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkaz altında kalan anne ve bebeğini göçük ardından sağ olarak kurtardı. Bebek ekiplerin kucağında kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Karahisar İtfaiye 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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