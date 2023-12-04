Afyonkarahisar Dinar'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole düştü. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atıp ardından şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Avşar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A., kontrolündeki 03 AAF 614 plakalı otomobil sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti sağlanamayan otomobil savrularak takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan H.G., O A., M.Ö., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı - AFYONKARAHİSAR