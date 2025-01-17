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Afyonkarahisar'dan 23 Ülkeye 8 Bin 700 Ton Domates İhracatı

Afyonkarahisar'dan 23 Ülkeye 8 Bin 700 Ton Domates İhracatı
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2024 yılı itibarıyla Afyonkarahisar'dan 23 ülkeye tam 8 bin 700 ton domates ihraç edildi. Ürünler, jeotermal seralarda üretilerek dünya pazarına sunuldu.

2024 yılında Afyonkarahisar'dan 23 ülkeye 8 bin 700 ton domates ihracatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, jeotermal seralarda üretilen domateslerin dünya sofralarına ulaştığı belirtildi. Açıklamada, "2024 yılında 8 bin 700 ton domates ihraç edildi. Hollanda, Polonya, Romanya, Almanya, Bulgaristan başta olmak üzere toplamda 23 ülkeye gönderildi. Bitki sağlığı sertifikaları, inspektörlerimizin detaylı kontrolleriyle düzenlendi.

Bitki sağlığı ve karantina etmenlerine yönelik detaylı denetimlerden geçen ürünler, güvenle dünya pazarına sunuldu" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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