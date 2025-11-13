Haberler

Afyonkarahisar'daki Yağ Fabrikasında Patlama: 10 Yaralı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 8'i taburcu edilirken, 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor. Olayın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Afyonkarahisar'da dün yağ fabrikasında yaşanan patlamada yaralanan 10 kişiden 8'i taburcu edilirken ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay, kent merkezi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Çiftçiler yağ fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü işçilerin çalışma yaptığı esnada yağ kazanlarından birinde patlama yaşandı. Patlamada isimleri öğrenilemeyen 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 8'i tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken ikisinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından patlamanın nedenine belirlenmesine ilişkin başlatılan inceleme çalışması ise sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

