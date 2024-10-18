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Afyonkarahisar'daki tur otobüsü kazasında 22 Japon turist yaralandı

Afyonkarahisar'daki tur otobüsü kazasında 22 Japon turist yaralandı
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Afyonkarahisar'da devrilen tur otobüsünde yaralanan 22 Japon turistten 20'si taburcu edilirken, 2'sinin tedavileri devam ediyor. Kazada 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da dün devrilen tur otobüsünde yaralanan 22 Japon turistten 20'si taburcu edilirken 2'sinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kaza, dün sabah 10.30 sıralarında Afyonkarahisar'da Dinar - Çay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş.'nin idaresindeki 34 HH 1451 plakalı Japon turistleri taşıyan MAN marka tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi. Kazada 1'i ağır 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 20'si tedavilerinin tamamlanmasının ardından dün gece geç saatlerde taburcu edilirken, 2'sinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Hastanede yatan Japon turistlerin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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