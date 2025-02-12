Afyonkarahisar'daki Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Kontrol Altında

Afyonkarahisar'da orman ürünleri üretilen fabrikada önceki akşam çıkan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ederken, olayın üzerinden yaklaşık 2 gün geçmesine rağmen halen dumanların yükselmesi facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri üretilen fabrikada önceki akşam saat 19.40 civarında çıktı. Havadan helikopterlerle de müdahalenin yapıldığı yangın dün öğle saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangının üzerinden yaklaşık 2 gün geçmesine rağmen fabrikanın enkazından dumanların yükselmeye devam ediyor. Enkazın arasında bulunan ürünlerin zaman zaman alev aldığı fabrikada çok sayıda itfaiye ekibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. - AFYONKARAHİSAR