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Afyonkarahisar'daki Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın

Afyonkarahisar'daki Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın
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Afyonkarahisar'daki bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin sardığı fabrikanın bahçesine girerek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Ekipler alevler içinde kalan fabrikanın bahçesine girerek yangına müdahale etti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına müdahale devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, ekipler alevlerin sardığı fabrikanın bahçesine girdi. Oksijen tüpleri ile yerleşkeye giren ekipler, su tankerleri ve itfaiye araçlarından yangına müdahalelerini sürdürüyor. Ekipler adeta zamana karşı yarış vererek yangını söndürmek için çaba sarf ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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