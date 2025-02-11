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Afyonkarahisar'daki Fabrika Yangını 13 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'daki Fabrika Yangını 13 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
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Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde başlayan fabrika yangını, 60'a yakın itfaiye aracı ve 150 personelin müdahalesiyle 13 saat sonra kontrol altına alındı. Ancak tesisin bazı bölgelerinde hala alevlerin yükselmesi yangının boyutunu gösteriyor.

Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde başlayan fabrika yangını kontrol altına alınırken, olayın üzerinden 13 saat geçmesine rağmen tesisin bazı bölgelerinde küçük de olsa alevlerin yükselmesi yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün akşam saat 19.40 civarında çıkan yangın 13 saatin sonunda kontrol altına alındı. 60'a yakın itfaiye aracı ve 150 personelin müdahale ettiği yangını söndürmek için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 13 saatin sonunda kontrol altına alınırken, tesisin bazı yerlerinde küçük de olsa alevlerin yükselmesi felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yangın bölgesinde havadan çekilen görüntülerde, 13 saat geçmesine rağmen dumanların halen metrelerce yükseğe çıktığı gözlendi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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