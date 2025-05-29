Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: Ölü veya Yaralı Yok

Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: Ölü veya Yaralı Yok
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Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplam dört araç birbirine girdi. Kaza, yol üzerinde yoğun trafik sırasında gerçekleşti ve şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ikisi binek, ikisi ticari olmak üzere toplam dört araç birbirine girdi, kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, Ankara karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kavşakta aniden yavaşlayan bir araca arkasından gelen diğer araçların peş peşe çarptı. Yoğun trafik sırasında gerçekleşen çarpışma sonrası karayolu kısa süreliğine tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiğin güvenli şekilde akışını sağladı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, özellikle kavşak ve yoğun geçiş noktalarında sürücülerin takip mesafesine dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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