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Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 tır, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 4 otomobilin karışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi girişinde yaşanan zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Çay ilçesi girişinde 2 tır, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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