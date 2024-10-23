Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi girişinde yaşanan zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Çay ilçesi girişinde 2 tır, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi - AFYONKARAHİSAR