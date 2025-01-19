Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Afyonkarahisar'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralanırken, karayolunda trafik kaza nedeniyle durma noktasına geldi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Akbel mevkisinde, İ.G., idaresindeki 41 LN 849 plakalı otomobil, Y.G. yönetimindeki 06 KH 130 plakalı otomobil, Ü.D'nin kullandığı 06 CKK 861 plakalı otomobil ve H.Y. idaresindeki 60 AFL 826 plakalı otomobil zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada, biri çocuk 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR