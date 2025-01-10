Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Araçta Maddi Hasar

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araç kontrolden çıkarak seyir halindeki iki araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri yarılının olmadığı kazada, maddi hasar oluşurken trafik ise bir sürek tek şerit devam etti. - AFYONKARAHİSAR